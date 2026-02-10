Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:40
25.280 +0,05%
Dow Jones 18:40
50.379 +0,49%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

OPAS su Banca Sistema, adesioni al 25,6%

Banche, Finanza
OPAS su Banca Sistema, adesioni al 25,6%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, risulta che oggi 10 febbraio 2026 sono state presentate 203.752 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 20.643.958, pari allo 25,67% delle azioni oggetto dell'offerta.

L'OPAS è iniziata il 26 gennaio e terminerà il 27 febbraio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 26 e 27 febbraio 2026 non potranno essere apportate in adesione.
Condividi
```