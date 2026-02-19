Milano 17:35
OPAS su Banca Sistema, adesioni al 26,6%

OPAS su Banca Sistema, adesioni al 26,6%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, risulta che oggi 19 febbraio 2026 sono state presentate 610.139 richieste di adesione.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 21.391.907, pari al 26,600% delle azioni oggetto dell'offerta.

L'OPAS è iniziata il 26 gennaio e terminerà il 27 febbraio 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 26 e 27 febbraio 2026 non potranno essere apportate in adesione.
