Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 18:28
25.196 +0,27%
Dow Jones 18:28
50.206 +0,04%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

OPAS su Banca Sistema, adesioni ferme al 25,67%

Banche, Finanza
OPAS su Banca Sistema, adesioni ferme al 25,67%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, risulta che oggi 11 febbraio 2026 sono state presentate 0 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 20.643.958, pari allo 25,67% delle azioni oggetto dell'offerta.

L'OPAS è iniziata il 26 gennaio e terminerà il 27 febbraio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 26 e 27 febbraio 2026 non potranno essere apportate in adesione.
Condividi
```