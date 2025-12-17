Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 22:00
24.648 -1,93%
Dow Jones 22:00
47.886 -0,47%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,47%

Il Dow Jones termina a 47.885,97 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,47%, con chiusura a 47.885,97 punti.
