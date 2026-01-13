Milano 9:12
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,01%

Hang Seng a 26.877,01 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +1,01% a quota 26.877,01 all'apertura pomeridiana.
