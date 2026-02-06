Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,13%

Hang Seng a 26.580,29 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -1,13% a quota 26.580,29 all'apertura pomeridiana.
