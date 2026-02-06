Milano 5-feb
45.820 -1,75%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 -0,90%
Francoforte 5-feb
24.491 -0,46%

Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,20%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 4.075,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,20%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,20%, che esordisce a 4.075,92 punti.
Condividi
```