Milano 17:20
44.416 -4,03%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:20
10.466 -2,91%
Francoforte 17:20
23.724 -3,71%

Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Insurance

Eurozona: giornata negativa in Borsa per l'EURO STOXX Insurance
Profondo rosso per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che retrocede a 500,11 punti, in netto calo del 4,21%.
