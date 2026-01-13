Francoforte: andamento negativo per Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

Bayer

DAX

produttore tedesco di farmaci

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 39,47 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 38,67. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 40,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)