Francoforte: amplia il rialzo Bayer

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia chimico-farmaceutica
, che tratta in rialzo del 4,48%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo scenario di medio periodo di Bayer
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 39,7 Euro. Supporto a 38,59. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 40,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)