Milano
14:16
45.691
-0,09%
Nasdaq
12-gen
25.788
0,00%
Dow Jones
12-gen
49.590
+0,17%
Londra
14:16
10.138
-0,02%
Francoforte
14:16
25.436
+0,12%
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 14.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: andamento negativo per Games Workshop
Londra: andamento negativo per Games Workshop
Migliori e peggiori
,
In breve
13 gennaio 2026 - 09.50
Ribasso composto e controllato per la
società inglese che produce figurine e giochi
, che presenta una flessione del 3,29% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: in calo Games Workshop
Londra: andamento negativo per Fresnillo
Londra: andamento negativo per Kingfisher
Londra: andamento negativo per British Land
Titoli e Indici
Games Workshop
-3,07%
Altre notizie
Londra: andamento negativo per Airtel Africa
Londra: movimento negativo per NatWest Group
Londra: andamento sostenuto per Antofagasta
Londra: andamento rialzista per Persimmon
Londra: andamento sostenuto per Antofagasta
Londra: andamento sostenuto per Kingfisher
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto