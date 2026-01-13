Milano 14:16
45.691 -0,09%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:16
10.138 -0,02%
Francoforte 14:16
25.436 +0,12%

Londra: andamento negativo per Games Workshop

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Games Workshop
Ribasso composto e controllato per la società inglese che produce figurine e giochi, che presenta una flessione del 3,29% sui valori precedenti.
Condividi
```