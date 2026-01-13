Londra: in calo Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse
, con una flessione dell'1,88%.
La tendenza ad una settimana di Berkeley Group Holdings
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Berkeley Group Holdings
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,43 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 39,25. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)