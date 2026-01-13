Madrid: scambi negativi per Fluidra

società che produce attrezzature per piscine

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,01%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24,73 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 24,11. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)