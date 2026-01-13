Madrid: scambi negativi per Fluidra

(Teleborsa) - Rosso per la società che produce attrezzature per piscine
, che sta segnando un calo del 2,01%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35
, ad evidenza del fatto che il movimento di Fluidra
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di breve periodo di Fluidra
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24,73 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 24,11. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25,35.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)