Misery Index Confcommercio in lieve rialzo a dicembre

(Teleborsa) - Il, secondo la prima stima, a. Nonostante i marginali movimenti. Nella media del 2025 il MIC si è attestato a 10,0 il valore più basso dall’inizio delle serie storiche.La stima dell’ultimo mese è sintesi di. Sul versante del mercato del lavoro è attesa, a dicembre, una sostanziale invarianza del numero di occupati associata a una modesta riduzione delle persone in cerca di lavoro,Sul versante delle unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate, interessate dalle diverse forme d’integrazione salariale (CIG e FIS), si conferma una situazione di scarsa dinamicità con un tasso di disoccupazione esteso stimato confermarsi al 6,3%.Secondo le prime indicazioni a, su base annua, al 2,2%. Il dato riflette essenzialmente la tendenza all’aumento dei prezzi degli alimentari. In termini prospettici l’inflazione è stimata permanere, al netto dei marginali movimenti attesi per i consueti adeguamenti d’inizio anno, sui livelli storicamente contenuti registrati nei periodi più recenti.Anche sul versante del mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione che dovrebbe mantenersi ai minimi storici. Quest’ultimo elemento necessita, peraltro, di una maggiore attenzione in quanto si sta realizzando in presenza diche, pur mantenendosi complessivamente in territorio positivo,. Il fenomeno, da ricondursi anche alle conseguenze "dell’inverno demografico" con difficoltà di sostituzione al momento dell’uscita dei lavoratori più anziani, rende sempre più urgente l’aumento della quota di popolazione femminile presente attivamente nel mercato del lavoro. Elemento che pur potendo peggiorare nel breve periodo la disoccupazione, con effetti nell’immediato sull’area del disagio sociale,nel medio termine, sulla condizione reddituale delle famiglie e dei consumi.