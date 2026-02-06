Confcommercio, si attenua il disagio sociale con calo inflazione e disoccupazione

(Teleborsa) -grazie alla contemporanea. E' quanto emerge dal Misery Index (MIC) calcolato mensilmente da. A gennaioinfatti, il, due decimi in meno su dicembre.La stima dell’ultimo mese èsia del tassoper i beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto (2,1% dal 2,2% di dicembre), siaSul versante del mercato del lavoro, anche a gennaio, lain cui si registrano minime diminuzioni sia sul versante degli occupati sia delle persone in cerca di lavoro, dinamiche che porterebbero il. Sul versante delle unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate, interessate dalle diverse forme d’integrazione salariale (CIG e FIS), si conferma una situazione dicon un tasso di disoccupazione esteso atteso scendere al 6,1%.Secondo le prime indicazioni a gennaio 2026si è attestata, su base annua,(2,2% a dicembre). All’interno di questo aggregato glisi confermano la, dato in linea o migliore rispetto a quanto si rileva in molti paesi europei, anche per la presenza di alcuneIn termini prospettici, al netto di qualche oscillazione,. Anche sul versante del, nel breve periodo,rispetto alle attuali dinamiche, con un tasso di disoccupazione che dovrebbe mantenersi ai minimi storici.Confcommercio ricorda chepotrebbero essere: l’uscita dal mondo del lavoro dei nati a cavallo tra gli anni '50 e '60 non riesce ad essere pienamente coperta dalle generazioni più giovani. Nel medio periodo lenecessaria a sostenere i livelli produttivi possono essere attenuate principalmente attraverso un aumento della presenza delle donne nel mondo del lavoro. Allo stato attuale il tasso di partecipazione di questa componente si attesta poco al di sopra del 57%, valore molto distante tanto dalla media europea (oltre il 71%) quanto dal valore per i maschi in Italia (75,1%).