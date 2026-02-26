Giappone, leading indicator dicembre rivisto al rialzo a 111 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo il leading indicator giapponese
di dicembre
2025 a 111 punti rispetto alla stima preliminare di 110,2 punti, risultando al di sopra dei 109,9 punti del mese precedente (+1,1%). Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.
Nello stesso periodo l'indice coincidente
sulle condizioni attuali viene indicato a 114,3 punti dai 114,9 di novembre, mentre l'indice differito
(lagging index) sulle condizioni future lima a 110,3 punti dai 112,5 punti precedenti.(Foto: Photo by Alexander Smagin on Unsplash)