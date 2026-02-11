Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 0,00%

Borsa: Exploit per Shanghai (+1,54%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 4.128,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Exploit per Shanghai (+1,54%)
Mette il turbo l'indice della Borsa cinese, che tratta in rialzo dell'1,54%, a quota 4.128,37 in apertura.
Condividi
```