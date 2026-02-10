Milano 9-feb
Borsa: Exploit per Tokyo (+1,54%)

Il Nikkei 225 prende il via a 57.230,37 punti

Mette il turbo il principale indice azionario giapponese, che tratta in rialzo dell'1,54%, a quota 57.230,37 in apertura.
