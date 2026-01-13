Milano 17:35
New York: performance negativa per Mastercard

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nell'emissione di carte di pagamento, in flessione del 3,48% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Mastercard rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Mastercard, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 555,1 USD. Primo supporto visto a 541,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 537,3.

