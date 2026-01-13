New York: scambi negativi per Intuit

(Teleborsa) - Sottotono la società produttrice di software finanziari
, che passa di mano con un calo del 3,78%.
L'andamento di Intuit
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società statunitense di software
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 602,5 USD con area di resistenza individuata a quota 628,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 593,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)