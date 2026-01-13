Oro resta vicino ai 4.600 dollari con intensificarsi rischi geopolitici

Oro

(Teleborsa) -, mettendo a segno un nuovo, sul persistere (e aggravarsi) delle nuove tensioni geopolitiche.ed il suo arresto da parte degli stati Uniti, così come, ricca di materie prime strategiche come le terre rare e gli idrocarburi, hanno avuto un imput rialzista sull'oro. Il rally si ieri è stato poi motivato dall', mentre le proteste antigovernative hanno suscitato l'allarme degli Stati Uniti, che valutano un possibile intervento ed hanno già chiesto ai cittadini USA di lasciare il Paese., mentre il presidente Trump ha ribadito le minacce di impossessarsi della Groenlandia, portando un ulteriore rialzo ai metalli preziosi", scrivono glinella morning note dedicata alle commodities, citando fra i fattori rialzisti i, l'elevata, la fortee le continue preoccupazioni circa lIl metallo hasotto i nuovi record, in scia al riemergere di, messa a dura prova daavviata dal Dipartimento di Giustizia americano, che sembra voler coprire pressioni politiche sulla banca centrale USA.Ilin consegna a febbraio scambia questa mattina arispetto alla chiusura di ieri, dopo aver toccato unla vigilia. La performance del metallo prezioso, accompagnata da quella dell'che è volatol'oncia, è speculare a quella del dollaro, con ilche oggi mostra un timido guadagno dello 0,12% a 98,75, dopo aver toccato ieri minimi diIn generale, l'Oro beneficia di unada parte delle banche centrali, inclusa lache dovrebbe procedere con ulterioriquest'anno, per soddisfare il suo doppio mandato, considerando anche iemersi venerdì scorso.