Oro resta vicino ai 4.600 dollari con intensificarsi rischi geopolitici

(Teleborsa) - L'Oro ha riavviato l'anno con la rincorsa
, mettendo a segno un nuovo record storico al di sopra dei 4.600 dollari l'oncia
, sul persistere (e aggravarsi) delle nuove tensioni geopolitiche. L'attacco al Venezuela di Nicola Maduro
ed il suo arresto da parte degli stati Uniti, così come le mire di Trump sulla Groenlandia
, ricca di materie prime strategiche come le terre rare e gli idrocarburi, hanno avuto un imput rialzista sull'oro. Il rally si ieri è stato poi motivato dall'escalation di disordini in Iran
, mentre le proteste antigovernative hanno suscitato l'allarme degli Stati Uniti, che valutano un possibile intervento ed hanno già chiesto ai cittadini USA di lasciare il Paese. "Le proteste in Iran mantengono elevate le tensioni geopolitiche
, mentre il presidente Trump ha ribadito le minacce di impossessarsi della Groenlandia, portando un ulteriore rialzo ai metalli preziosi", scrivono gli analisti di ING
nella morning note dedicata alle commodities, citando fra i fattori rialzisti i rischi geopolitici
, l'elevata incertezza fiscale
, la forte domanda delle banche centrali
e le continue preoccupazioni circa l'inflazione e l'indipendenza della Fed
.
Il metallo ha ritracciato leggermente
sotto i nuovi record, in scia al riemergere di preoccupazioni sull'indipendenza della Fed
, messa a dura prova da un'indagine penale
avviata dal Dipartimento di Giustizia americano contro il Presidente Jerome Powell
, che sembra voler coprire pressioni politiche sulla banca centrale USA.
Il future sull'Oro
in consegna a febbraio scambia questa mattina a 4.587 dollari l'oncia, in calo dello 0,6%
rispetto alla chiusura di ieri, dopo aver toccato un massimo di tutti i tempi di 4.640 dollari
la vigilia. La performance del metallo prezioso, accompagnata da quella dell'argento
che è volato oltre gli 85 dollari
l'oncia, è speculare a quella del dollaro, con il Dollar index
che oggi mostra un timido guadagno dello 0,12% a 98,75, dopo aver toccato ieri minimi di 98,50
.
In generale, l'Oro beneficia di una politica accomodante
da parte delle banche centrali, inclusa la Fed
che dovrebbe procedere con ulteriori tagli dei tassi
quest'anno, per soddisfare il suo doppio mandato, considerando anche i deboli dati sul mercato del lavoro
emersi venerdì scorso.