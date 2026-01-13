Piazza Affari: giornata depressa per Campari

azienda attiva nel settore beverage

FTSE MIB

Campari

società famosa per il suo bitter alcolico

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', che mostra un decremento dell'1,83%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario dellache si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 5,547 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 5,685. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 5,501.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)