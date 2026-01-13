Milano 14:22
Piazza Affari: giornata depressa per Campari

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore beverage, che mostra un decremento dell'1,83%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Campari rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario della società famosa per il suo bitter alcolico che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 5,547 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 5,685. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 5,501.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
