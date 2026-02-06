Milano 13:47
45.655 -0,36%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:47
10.326 +0,16%
Francoforte 13:47
24.624 +0,54%

Piazza Affari: giornata depressa per Nexi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Nexi
Pressione sul gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che tratta con una perdita del 2,69%.
Condividi
```