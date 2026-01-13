Piazza Affari: positiva la giornata per DiaSorin

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda produttrice di apparati diagnostici
, che avanza bene del 3,51%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che DiaSorin
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,16%, rispetto a -0,25% del principale indice della Borsa di Milano
).
Le implicazioni di breve periodo della società biotecnologica
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 76,84 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 74,48. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 79,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)