Piazza Affari: andamento negativo per DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

DiaSorin

FTSE MIB

società biotecnologica

(Teleborsa) - Sottotono l', che passa di mano con un calo dell'1,94%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dellarimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 70,78 Euro, mentre i supporti sono stimati a 68,88. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 72,68.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)