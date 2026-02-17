Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:54
24.680 -0,21%
Dow Jones 17:54
49.564 +0,13%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Piazza Affari: andamento negativo per DiaSorin

Seduta in ribasso per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che mostra un decremento del 2,09%.
