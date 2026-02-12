Milano 13:41
46.660 +0,32%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:41
10.486 +0,13%
Francoforte 13:41
25.200 +1,39%

Piazza Affari: positiva la giornata per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Stellantis
Scambia in profit la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che lievita del 2,53%.
Condividi
```