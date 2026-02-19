Milano 11:53
45.771 -1,27%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:53
10.611 -0,70%
Francoforte 11:53
25.069 -0,83%

Piazza Affari: andamento sostenuto per DiaSorin

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda produttrice di apparati diagnostici, con una variazione percentuale dell'1,89%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di DiaSorin rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società biotecnologica, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 68,37 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 69,45. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 67,71.

