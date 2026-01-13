Milano
14:24
45.695
-0,08%
Nasdaq
12-gen
25.788
0,00%
Dow Jones
12-gen
49.590
+0,17%
Londra
14:24
10.139
-0,02%
Francoforte
14:24
25.438
+0,13%
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 14.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: scambi al rialzo per Pharmanutra
Piazza Affari: scambi al rialzo per Pharmanutra
Migliori e peggiori
,
In breve
13 gennaio 2026 - 12.30
Seduta vivace oggi per il
produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi al rialzo per Pharmanutra
Piazza Affari: scambi in positivo per Pharmanutra
Piazza Affari: andamento sostenuto per Pharmanutra
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Pharmanutra
Titoli e Indici
Pharmanutra
+2,41%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: scambi negativi per Intercos
Piazza Affari: scambi negativi per Cementir
Piazza Affari: scambi negativi per doValue
Piazza Affari: scambi in positivo per Avio
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto