Piazza Affari: seduta molto difficile per Fincantieri

(Teleborsa) - Scende sul mercato il principale complesso cantieristico al mondo
, che soffre con un calo del 4,59%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fincantieri
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,92 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,97. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)