Milano 9:17
46.251 -0,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:17
10.652 -0,32%
25.208 -0,28%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 18/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Piccolo passo in avanti per il Dow Jones 30, che porta a casa un misero +0,26%.

Nel breve periodo, il Dow Jones 30 presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 50.038,7 e supporto a 49.369,3. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 50.708,1.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
