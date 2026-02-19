Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Piccolo passo in avanti per il Dow Jones 30, che porta a casa un misero +0,26%.
Nel breve periodo, il Dow Jones 30 presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 50.038,7 e supporto a 49.369,3. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 50.708,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)