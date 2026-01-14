Milano 9:42
45.675 +0,33%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:42
10.166 +0,28%
25.421 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Debole la giornata per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,46%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 13.419,8. Primo supporto visto a 13.316,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13.269.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```