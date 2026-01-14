Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio
Debole la giornata per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,46%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 13.419,8. Primo supporto visto a 13.316,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13.269.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)