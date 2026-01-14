Milano 14:04
45.671 +0,32%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:04
10.176 +0,38%
Francoforte 14:04
25.324 -0,38%

Bankitalia, migliorano aspettative imprese su crescita e inflazione

L'indagine evidenzia anche amche i giudizi sulle condizioni per investire sono meno sfavorevoli

Economia
Bankitalia, migliorano aspettative imprese su crescita e inflazione
(Teleborsa) - Nel quarto trimestre del 2025 è proseguito il graduale miglioramento dei giudizi delle imprese italiane sulla situazione economica generale in atto a partire dal secondo trimestre dell'anno. Anche i giudizi e le attese sull’andamento della domanda, sia interna sia estera, sono stati più favorevoli rispetto alla precedente rilevazione, con l'eccezione delle aspettative delle costruzioni.

E' quanto emerge dall'indagine sulle aspettative di inflazione e crescita, condotta dalla Banca d'Italia tra il 20 novembre e il 16 dicembre 2025ì presso le imprese italiane dell’industria e dei servizi con almeno 50 addetti.

Le attese sulla crescita dei salari a 12 mesi si collocano in media attorno al 2%, mentre l’occupazione continuerebbe a espandersi nei prossimi tre mesi. Quelle per i prossimi tre mesi sulle condizioni economiche in cui operano le imprese sono migliorate lievemente, riflettendo effetti meno negativi dell’incertezza imputabile a fattori economici e politici e alle politiche commerciali.

Rispetto al trimestre precedente i giudizi sulle condizioni per investire sono meno sfavorevoli, con un leggero miglioramento nell’industria in senso stretto e nei servizi, a fronte del peggioramento nelle costruzioni; la spesa nominale per investimenti nel complesso del 2026 continuerebbe a crescere rispetto all’anno precedente. Una quota significativa delle imprese manifatturiere ha dichiarato di avere utilizzato gli incentivi Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

La crescita dei propri prezzi di vendita si è lievemente ridotta per il complesso dell’economia e la dinamica attesa per i prossimi 12 mesi resta moderata. Le aspettative d’inflazione al consumo sono diminuite su tutti gli orizzonti e si collocano tra l’1,6% e l’1,8%.

Condividi
```