Bankitalia, migliorano aspettative imprese su crescita e inflazione

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre del 2025
è proseguito il graduale miglioramento dei giudizi delle imprese
italiane sulla situazione economica generale
in atto a partire dal secondo trimestre dell'anno. Anche i giudizi e le attese sull’andamento della domanda
, sia interna sia estera, sono stati più favorevoli
rispetto alla precedente rilevazione, con l'eccezione delle aspettative delle costruzioni.
E' quanto emerge dall'indagine sulle aspettative di inflazione e crescita
, condotta dalla Banca d'Italia
tra il 20 novembre e il 16 dicembre 2025ì presso le imprese italiane dell’industria e dei servizi con almeno 50 addetti.Le attese sulla crescita dei salari
a 12 mesi si collocano in media attorno al 2%
, mentre l’occupazione continuerebbe a espandersi
nei prossimi tre mesi. Quelle per i prossimi tre mesi sulle condizioni economiche
in cui operano le imprese sono migliorate lievemente
, riflettendo effetti meno negativi dell’incertezza imputabile a fattori economici e politici e alle politiche commerciali.
Rispetto al trimestre precedente i giudizi sulle condizioni per investire sono meno sfavorevoli
, con un leggero miglioramento nell’industria in senso stretto e nei servizi, a fronte del peggioramento nelle costruzioni; la spesa nominale
per investimenti nel complesso del 2026 continuerebbe a crescere
rispetto all’anno precedente. Una quota significativa delle imprese manifatturiere ha dichiarato di avere utilizzato gli incentivi Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
La crescita dei propri prezzi di vendita si è lievemente ridotta per il complesso dell’economia e la dinamica attesa per i prossimi 12 mesi resta moderata. Le aspettative d’inflazione
al consumo sono diminuite
su tutti gli orizzonti e si collocano tra l’1,6% e l’1,8%.