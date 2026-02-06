Economisti settore privato stimano inflazione stabile al 2% in linea con la BCE

(Teleborsa) -. È quanto emerge dall'insieme di, secondo l'ultimo sondaggio condotto dalla Banca centrale europea, ilLe aspettative degli intervistati per l', misurata dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC), erano dell'1,8% per il 2026, del 2,0% per il 2027 e del 2,1% per il 2028. Le aspettative per il 2026 e il 2027 sono rimasterispetto all'indagine precedente (condotta nel quarto trimestre del 2025). Le aspettative per il 2028 non erano state incluse nell'indagine precedente. Nel frattempo, lemisurata sull'IAPC, che esclude energia e alimentari, erano del 2,0% su tutti gli orizzonti temporali, anch'esse invariate rispetto all'indagine precedente. Le(2030) sono rimaste invariate al 2,0% sia per l'inflazione complessiva che per quella di fondo misurata sull'IAPC. E ciò in linea con l'obiettivo della stessa Bce.Per lagli esperti si attendono un +1,2% quest'anno, +1,4% il prossimo e +1,3% nel 2028. Nel precedente sondaggio stimavano un PIL per il 2026 dell'1,1%.Invariate anche le attese sullaper quest'anno e il prossimo e sono state leggermente riviste al ribasso per il lungo termine. Gli intervistati si aspettavano che il tasso di disoccupazione fosse del 6,3% per il 2026, del 6,2% per il 2027 e del 6,1% per il 2028 e nel lungo termine (2030).Queste previsioni non sono quelle della stessa Bce, precisa Francoforte, ma una media di quelle di analisti di banche e finanziarie private (Survey of professional forecasters). Questa ultima edizione del sondaggio à stata effettuata tra il 7 e il 12 gennaio coinvolgendo 62 esperti.