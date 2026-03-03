Fed, Williams: altri tagli dei tassi possibili se inflazione frena

(Teleborsa) - Il Presidente della Fed di New Yorkritiene cheulteriormente, una volta esauritosi l'impatto dei dazi imposti dal Presidente Trump. E' quanto affermato dal banchiere in un intervento presso l'America’s Credit Unions di Washington.Williams ha difeso una recente analisi della Fed di New York, secondo cui isarebbero stati i, essendo stato trasferito circa il 90% del costo aggiuntivo sui produttori e consumatori nazionali. Per il banchiere le tariffe avrebbero già fatto aumentare significativamente i prezzi dei beni importati, ma "gli".Parlando invece del possibilesull'inflazione, Williams ha affermato checome la guerra con l’Iran influenzerà l’inflazione e la crescita negli Stati Uniti", ma ha ricordato "rispetto al passato e ha dimostrato resilienza agli shock dei prezzi energetici". Ib ogni caso - ha aggiunto - la Fed dovràdi eventuali cambiamenti dei prezzi nel breve.Secondo l'esponente della Fed, laavverrebbe principalmentefinanziari, che finora sono state ragionevolmente contenute."Nessuno può essere sicuro di quanto durerà o delle implicazioni più ampie", ha ribadito Williams, segnalando chesulle aspettative di inflazione nel breve.