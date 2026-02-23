Milano 9:59
Germania, l'indice IFO a febbraio cresce più delle attese

(Teleborsa) - Migliorano più delle attese le condizioni economiche in Germania a febbraio 2026, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute, che incorpora le aspettative sui mesi a venire.

L'indice IFO si è attestato a 88,6 punti rispetto agli 87,6 punti di gennaio e risulta anche migliore rispetto agli 88,4 punti stimati dal consensus.

L'indice sulle condizioni attuali si posiziona a 86,7 punti, in aumento rispetto agli 85,7 punti del mese precedente e risulta superiore agli 86,1 attesi dagli analisti.

Migliora anche il sottoindice relativo alle aspettative, che si posiziona a 90,1 punti, in linea con il consensus, dagli 89,6 precedenti (dato rivisto dal preliminare di 89,5).
