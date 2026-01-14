Milano 11:56
45.618 +0,20%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 11:56
10.174 +0,36%
Francoforte 11:56
25.335 -0,34%

BCE, Rehn: perdita di indipendenza della Fed aumenterebbe l'inflazione e minaccerebbe la stabilità

Banche, Finanza
BCE, Rehn: perdita di indipendenza della Fed aumenterebbe l'inflazione e minaccerebbe la stabilità
(Teleborsa) - Un'eventuale perdita di indipendenza della Federal Reserve farebbe salire l'inflazione e potrebbe mettere in pericolo la stabilità finanziaria. Lo ha detto mercoledì Olli Rehn, Governatore della banca centrale finlandese e Membro del Comitato esecutivo della BCE, esprimendo "piena solidarietà" al presidente della Fed Jerome Powell.

"Se l'indipendenza della Federal Reserve dovesse essere minata, ciò significherebbe che potremmo assistere a una sorta di aumento strutturale dell'inflazione", ha detto Rehn alla CNBC.

"Questo tipo di azioni o minacce all'indipendenza della banca centrale possono minare la credibilità dei mercati finanziari e anche dei mercati obbligazionari, ed è per questo che, a mio avviso, è importante anche per i mercati obbligazionari e la stabilità finanziaria degli Stati Uniti che l'indipendenza della banca centrale, l'indipendenza monetaria, sia mantenuta", ha detto Rehn, che è in corsa per diventare il prossimo vicepresidente della Banca centrale europea.
Condividi
```