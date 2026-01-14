BCE, Rehn: perdita di indipendenza della Fed aumenterebbe l'inflazione e minaccerebbe la stabilità

(Teleborsa) - Un'eventualefarebbe salire l'e potrebbe mettere in pericolo la. Lo ha detto mercoledì, Governatore della banca centrale finlandese e Membro del Comitato esecutivo della BCE, esprimendo "piena solidarietà" al presidente della Fed Jerome Powell."Se l'indipendenza della Federal Reserve dovesse essere minata, ciò significherebbe che potremmo assistere a una sorta di aumento strutturale dell'inflazione", ha detto Rehn alla CNBC."Questo tipo di azioni o minacce all'indipendenza della banca centrale possonodei mercati finanziari e anche dei mercati obbligazionari, ed è per questo che, a mio avviso, è importante anche per i mercati obbligazionari e la stabilità finanziaria degli Stati Uniti che l'indipendenza della banca centrale, l'indipendenza monetaria, sia mantenuta", ha detto Rehn, che è in corsa per diventare il prossimo vicepresidente della Banca centrale europea.