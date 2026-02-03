Milano 9:39
Francia, inflazione sotto le attese a gennaio: +0,3% su anno

(Teleborsa) - Risulta inferiore alle attese l'inflazione in Francia a gennaio 2026. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al -0,3%, rispetto al +0,1% del mese precedente e al -0,1% atteso.

Su base annua si stima un aumento dello 0,3%, inferiore al consensus (+0,6%) e dopo il +0,8% di dicembre.

L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dello 0,4%, inferiore al +0,6% atteso, rispetto al +0,7% del mese precedente. Su base mensile si rileva un -0,3% contro il +0,1% precedente.

