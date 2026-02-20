BCE, Lagarde conferma di essere pronta a "finire il mandato"

(Teleborsa) - La Presidente della BCE. E' quanto di fatto confermato in una intervista al Wall Street Journal, senza smentire direttamente l'indiscrezione avanzata dal Financial Times, che parlava di un ritiro anticipato nel 2026, già smentita ieri da una nota formale dell'Eurotower."Ripensando a, penso che, che io stessa ho realizzato molto", ha dichiarato Lagarde in un'intervista al Wall Street Journal, aggiungendo "e assicurarci che tutto ciò sia davvero solido e affidabile. Quindi, la mia previsione è che".Il commento è dunque un riferimento indiretto a quanto scriveva il quotidiano finanziario britannico, secondo cui Lagarde sarebbe stata in procinto di dimettersi nel 2026, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suoi mandato nell'autunno del 2027, per consentire al Presidente Macron di influenzare il rinnovo della poltrona di vertice della BCE prima delle elezioni presidenziali previste ad aprile 2027.Lagarde ha poi descritto la sua missione a capo della BCE, ricordando leche sono lae la, nonché lae la garanzia che la valuta sia forte abbastanza per affrontare il futuro dell'Europa.