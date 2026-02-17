Milano 15:55
Goolsbee (Fed) prevede ulteriori tagli dei tassi se l'inflazione dovesse scendere verso obiettivo 2%

(Teleborsa) - Se l'inflazione dovesse continua a scendere verso l'obiettivo Fed del 2%, ci sarebbe la possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse quest'anno. Lo ha detto lunedì il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago, Austan Goolsbee.

Avvertendo che l'inflazione dei servizi rimane elevata, Goolsbee ha anche affermato che se gli aumenti dei prezzi legati ai dazi fossero un evento isolato, ciò potrebbe dare ai policymaker un margine di manovra.

"Penso che se questo si rivelasse transitorio e potessimo dimostrare di essere sulla buona strada per tornare a un'inflazione del 2%, credo che ci siano ancora diversi altri tagli dei tassi nel 2026, ma dobbiamo vederli", ha dichiarato Goolsbee alla CNBC in un'intervista.

I funzionari della Fed hanno mantenuto i tassi di interesse invariati durante la riunione del mese scorso, dopo tre tagli negli ultimi mesi del 2025 per sostenere il mercato del lavoro.

"Voglio delle prove che ci stiamo dirigendo verso il 2%, e poi penso che i tassi potranno continuare a scendere", ha detto Goolsbee.

