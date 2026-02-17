Goolsbee (Fed) prevede ulteriori tagli dei tassi se l'inflazione dovesse scendere verso obiettivo 2%

(Teleborsa) - Se l'inflazione
dovesse continua a scendere verso l'obiettivo Fed del 2%
, ci sarebbe la possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse quest'anno
. Lo ha detto lunedì il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago, Austan Goolsbee
.
Avvertendo che l'inflazione dei servizi rimane elevata
, Goolsbee ha anche affermato che se gli aumenti dei prezzi legati ai dazi
fossero un evento isolato
, ciò potrebbe dare ai policymaker un margine di manovra
.
"Penso che se questo si rivelasse transitorio e potessimo dimostrare di essere sulla buona strada per tornare a un'inflazione del 2%, credo che ci siano ancora diversi altri tagli dei tassi nel 2026, ma dobbiamo vederli", ha dichiarato Goolsbee alla CNBC in un'intervista.
I funzionari della Fed hanno mantenuto i tassi di interesse invariati durante la riunione del mese scorso
, dopo tre tagli negli ultimi mesi del 2025 per sostenere il mercato del lavoro.
"Voglio delle prove
che ci stiamo dirigendo verso il 2%, e poi penso che i tassi potranno continuare a scendere", ha detto Goolsbee.(Foto: @ Shutterstock)