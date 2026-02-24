Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:47
24.978 +1,09%
Dow Jones 19:47
49.280 +0,98%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

New York: pioggia di acquisti su Booking Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per la società di viaggi online, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,76%.

Lo scenario su base settimanale di Booking Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Booking Holdings, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3.935,5 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4.119,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3.815,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
