Milano 9:43
45.685 +0,35%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:43
10.167 +0,29%
25.415 -0,02%

Borsa: Londra, apertura +0,26%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,26%
Indice FTSE-100 +0,26% a quota 10.163,37 dopo l'apertura.
