De Wave Group acquista la francese DL Services con il supporto di SIMEST

(Teleborsa) -, global contractor con sede a Genova e tra i leader nel settore della cantieristica legata alle crociere e alla nautica, ha annunciato l', società francese con sedi a Nantes e a Miami specializzata nella progettazione di cucine industriali e nella fornitura di componenti tecnici e ricambi di bordo, offrendo servizi di mappatura e manutenzione predittiva delle attrezzature catering (Life Cycle System). A seguito dell'operazione, il, grazie a una presenza internazionale con 7 stabilimenti, 13 sedi operative e 1.500 dipendenti.L'operazione è stata realizzata con il, società del Gruppo CDP per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso la costituzione di una società veicolo, partecipata per il 52% da De Wave e per il 48% da SIMEST, preposta all'acquisizione di DL SERVICES. L'intervento complessivo di SIMEST, pari a, comprende anche le risorse del Fondo 394 gestite in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.La continuità a livello strategico e manageriale sarà garantita dalla conferma dell'attuale management, che potrà continuare a contare su Daniel Laine e Mathilde Laine, a capo della divisione francese, e Anais Habbar, a capo della divisione statunitense, che hanno permesso alla società di diventare una realtà affermata nel settore, con una solida presenza sui mercati internazionali e un"Con l'acquisizione di DL Services internalizziamo due comparti di rilievo come quello della progettazione, anche a livello di concept, delle aree catering e della manutenzione dei macchinari delle cucine di bordo, oggi fondamentali per garantire servizi completi e affidabili a tutti i nostri partner - ha detto- Questa operazione ci consente inoltre di entrare in contatto diretto con un'ampia platea di fornitori e di rafforzare la nostra presenza lungo tutta la filiera produttiva"."Con questa operazione SIMEST affianca De Wave, realtà già fortemente posizionata nella progettazione e fornitura di soluzioni per il settore navale e crocieristico, in un percorso di potenziamento industriale, con l'integrazione di competenze specialistiche in ambiti sempre più strategici per l'evoluzione del settore - ha dichiarato- Il nostro intervento, realizzato anche attraverso le risorse pubbliche gestite in convenzione con la Farnesina, è finalizzato a sostenere un progetto che valorizza innovazione, integrazione verticale e presenza sui mercati esteri, rafforzando ulteriormente il posizionamento del Gruppo presso la clientela internazionale".