Reale Group acquisisce l'80% di Lifenet Healthcare

Exor

(Teleborsa) -ha annunciato la sottoscrizione di unper l’, tramite la holding Reale Services, dell'80% del capitale sociale di. L’operazione prevede l’acquisto delle quote detenute dae da, con il fondatoreche manterrà una partecipazione del 20% attraverso la holding di famiglia e resterà alla guida del gruppo come Amministratore Delegato.L’integrazione permette a Reale Group di diversificare il proprio business, evolvendo dalla protezione assicurativa verso un ruolo attivo lungo l’intera filiera dell’assistenza sanitaria. Lifenet Healthcare, fondata nel 2018, gestisce oggi ospedali privati, centri chirurgici e poliambulatori in cinque regioni italiane. Per l', il gruppo sanitario prevede di generare unsuperiore ai, potendo contare su oltre 1.100 posti letto e circa 5.000 collaboratori.La nuova partnership industriale si fonda sulla condivisione di unbasato sulla centralità della persona e sulla collaborazione tra pubblico e privato. Reale Services avrà il compito di designare ladele nominare il, assicurando al contempo la continuità del management team attuale.Ilè previsto entro la, una volta ottenute le consuete autorizzazioni regolamentari.