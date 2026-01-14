Francoforte: andamento negativo per Teamviewer

(Teleborsa) - Composto ribasso per Teamviewer
, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Teamviewer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,41%, rispetto a +1,56% del Germany MDAX
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,17 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,005. L'equilibrata forza rialzista di Teamviewer
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,335.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)