Londra: easyJet in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia aerea low cost inglese
, che esibisce una perdita secca del 4,33% sui valori precedenti.
L'andamento di easyJet
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)