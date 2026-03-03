Milano 17:22
44.389 -4,09%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:22
10.461 -2,96%
Francoforte 17:22
23.715 -3,75%

Londra: easyJet in forte calo

Migliori e peggiori, Trasporti
Londra: easyJet in forte calo
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia aerea low cost inglese, che esibisce una perdita secca del 4,33% sui valori precedenti.

L'andamento di easyJet nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
