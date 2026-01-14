Maxi IPO in vista ad Amsterdam per il gruppo ceco della difesa CSG

(Teleborsa) -(CSG), gruppo leader nel settore della difesa con sede a Praga, Repubblica Ceca, ha annunciato mercoledì l'intenzione di lanciare un'di CSG e di presentaree alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società allaL'IPO dovrebbe consistere nell'(Aumento di Capitale) da parte della Società e nella vendita di azioni esistenti da parte di CSG FIN (l'Azionista Venditore), il cui importo sarà determinato in una fase successiva. Lo si apprende da una nota diffusa da CSG.La Società ha ricevuto impegni fondamentali da, in qualità di gestore degli investimenti, per conto di alcuni fondi e conti gestiti dall', di alcuni fondi e conti gestiti dae di(controllata al 100% di Qatar Investment Authority), per un importo complessivo di. Tali impegni sono soggetti esclusivamente al completamento dell'IPO e alle consuete condizioni.L'Offerta dovrebbe avere luogo nelle"CSG è cresciuta con successo attraverso una crescita organica e acquisizioni strategiche, diventando uno dei, fornendo una gamma diversificata di prodotti a clienti chiave a lungo termine in Europa, Stati Uniti e altre regioni, tra cui l'Asia-Pacifico. Il Gruppo trarrà vantaggio da une dalla sua competenza specifica in una vasta gamma di settori, tra cui veicoli terrestri, sistemi d'arma, elettronica di difesa e sistemi avanzati per UAV e missili a lungo raggio, strettamente allineati alle priorità strategiche dei suoi clienti. Riteniamo che, offrendo ulteriore flessibilità finanziaria e una diversificazione delle fonti di finanziamento a supporto di un'ulteriore crescita.", ha commentato ilIl Gruppo ha registrato un, a seguito di una serie di operazioni di M&A volte ad accelerare la crescita in segmenti nuovi ed esistenti e riflettendo una solida conversione del portafoglio ordini in fatturato. Al 30 settembre 2025, ilconfermato totale del Gruppo ammontava a circa, con opportunità totali pari a circa 32 miliardi di euro, tra portafoglio ordini confermato e pipeline in fase di negoziazione.L'azienda punta attualmente a un, pagabile a partire dal 2027, soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e alle condizioni di mercato prevalenti.Nei primi nove mesi del 2025 CSG ha registrato un(+82% su base annua su base pro-forma), un EBITDA operativo di 1,2 miliardi (+79% su base annua) e un margine EBITDA operativo del 26,4%.Durante questo periodo, il(con l'Ucraina che rappresenta il 26% delle vendite complessive), il 18% dagli Stati Uniti e il 6% dal resto del mondo. I ricavi per mercato di sbocco per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2025 sono stati ripartiti come segue:, 19% dal settore civile e 2% dai settori industriali non legati alla difesa.CSG è presente anche in Italia attraverso le controllate