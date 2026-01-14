Maxi IPO in vista ad Amsterdam per il gruppo ceco della difesa CSG

(Teleborsa) - CZECHOSLOVAK GROUP
(CSG), gruppo leader nel settore della difesa con sede a Praga, Repubblica Ceca, ha annunciato mercoledì l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica iniziale
di CSG e di presentare domanda di ammissione alla quotazione
e alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società alla Borsa di
.
L'IPO dovrebbe consistere nell'emissione di nuove azioni per 750 milioni di euro
(Aumento di Capitale) da parte della Società e nella vendita di azioni esistenti da parte di CSG FIN (l'Azionista Venditore), il cui importo sarà determinato in una fase successiva. Lo si apprende da una nota diffusa da CSG.
La Società ha ricevuto impegni fondamentali da Artisan Partners Limited Partnership
, in qualità di gestore degli investimenti, per conto di alcuni fondi e conti gestiti dall'Artisan Partners Global Equity Team
, di alcuni fondi e conti gestiti da BlackRock
e di Al-Rayyan Holding
(controllata al 100% di Qatar Investment Authority), per un importo complessivo di 900 milioni di euro
. Tali impegni sono soggetti esclusivamente al completamento dell'IPO e alle consuete condizioni.
L'Offerta dovrebbe avere luogo nelle prossime settimane
.
"CSG è cresciuta con successo attraverso una crescita organica e acquisizioni strategiche, diventando uno dei principali gruppi mondiali nel settore della difesa
, fornendo una gamma diversificata di prodotti a clienti chiave a lungo termine in Europa, Stati Uniti e altre regioni, tra cui l'Asia-Pacifico. Il Gruppo trarrà vantaggio da un trend in accelerazione della spesa globale per la difesa
e dalla sua competenza specifica in una vasta gamma di settori, tra cui veicoli terrestri, sistemi d'arma, elettronica di difesa e sistemi avanzati per UAV e missili a lungo raggio, strettamente allineati alle priorità strategiche dei suoi clienti. Riteniamo che un'IPO di CSG aumenterebbe il profilo del Gruppo all'interno della comunità degli investitori internazionali
, offrendo ulteriore flessibilità finanziaria e una diversificazione delle fonti di finanziamento a supporto di un'ulteriore crescita.", ha commentato il presidente Michal Strnad
.
Il Gruppo ha registrato un CAGR pro forma dei ricavi del 126% tra il 2022 e il 2024
, a seguito di una serie di operazioni di M&A volte ad accelerare la crescita in segmenti nuovi ed esistenti e riflettendo una solida conversione del portafoglio ordini in fatturato. Al 30 settembre 2025, il portafoglio ordini
confermato totale del Gruppo ammontava a circa 14 miliardi di euro
, con opportunità totali pari a circa 32 miliardi di euro, tra portafoglio ordini confermato e pipeline in fase di negoziazione.
L'azienda punta attualmente a un dividend payout ratio di circa il 30-40% dell'utile netto
, pagabile a partire dal 2027, soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e alle condizioni di mercato prevalenti.
Nei primi nove mesi del 2025 CSG ha registrato un fatturato di 4,5 miliardi
(+82% su base annua su base pro-forma), un EBITDA operativo di 1,2 miliardi (+79% su base annua) e un margine EBITDA operativo del 26,4%.
Durante questo periodo, il 75% dei ricavi è derivato dalle vendite in Europa
(con l'Ucraina che rappresenta il 26% delle vendite complessive), il 18% dagli Stati Uniti e il 6% dal resto del mondo. I ricavi per mercato di sbocco per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2025 sono stati ripartiti come segue: 79% dalla difesa
, 19% dal settore civile e 2% dai settori industriali non legati alla difesa.
CSG è presente anche in Italia attraverso le controllate Fiocchi Munizioni
e Armi Perazzi
.