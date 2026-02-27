Saentra Forge, ingresso nel gruppo di Paolo Salvato per valutare nuovi M&A nella difesa

Genenta Science

(Teleborsa) -, biotech italiana quotata al Nasdaq(consolidatore industriale strategico focalizzato su tecnologie per i settori biotecnologico, difesa, aerospaziale e sicurezza nazionale), ha annunciato la, azienda produttrice di sistemi di difesa tattici, che rappresenta il primo ingresso del gruppo nel settore della produzione di tecnologie per la difesa.Salvato ha(Gruppo), dove ha guidato il rafforzamento operativo, le iniziative di crescita internazionale e il posizionamento strategico all'interno dell'ecosistema globale della difesa. Porta con sé oltre due decenni di esperienza nelle operazioni industriali della difesa; prima di Fiocchi Munizioni, è stato AD di Thales Italia e ha ricoperto ruoli dirigenziali senior pressoNell'ambito della più ampia transizione strategica verso Saentra Forge, la società continua a valutare opportunità di acquisizione selezionate nei settori regolamentati per la sicurezza nazionale. Il management, ora supportato da Paolo Salvato, sta, concentrandosi su attività industriali redditizie, a maggioranza e private. Le società acquisite potranno beneficiare di un'ulteriore flessibilità finanziaria a supporto di una crescita disciplinata, poiché la società potrà accedere ai mercati dei capitali pubblici statunitensi attraverso la quotazione al Nasdaq. A ciò si aggiunge il network strategico di Fondazione Praexidia, volto a supportare lo sviluppo di relazioni istituzionali e partnership industriali.Per quanto riguarda il settore biotecnologico, l'azienda ha annunciato oggi cheun manoscritto che descrive i principali risultati clinici del suo(GBM). La pubblicazione è prevista per le prossime settimane, in base alla programmazione della rivista, e rappresenta un'importante convalida del lavoro scientifico e clinico dell'azienda."La nostra trasformazione riflette una risposta consapevole alle dinamiche di mercato in evoluzione e alle opportunità industriali a lungo termine - ha detto il- Riteniamo che le biotecnologie avanzate e le tecnologie legate alla difesa si intersechino sempre più in aree di resilienza nazionale e capacità industriale strategica, come dimostrato da iniziative come il NATO Innovation Fund e dalle strategie di investimento di aziende orientate all'innovazione"."Il nostro programma biotecnologico ha raggiunto la maturità clinica, dove una partnership strategica rappresenta il percorso più efficiente per far progredire lo sviluppo e massimizzarne il potenziale a lungo termine - ha aggiunto - Perseguire studi di combinazione o registrazione in modo indipendente richiederebbe un notevole capitale aggiuntivo e aumenterebbe l'esposizione al rischio. Stiamo pertanto valutando potenziali opportunità di partnership che potrebbero fornire competenze di sviluppo, rischio condiviso e supporto finanziario. Parallelamente, manteniamo risorse finanziarie per attuare la nostra strategia di aggregazione industriale. Ci concentriamo sull'acquisizione di scale-up industriali redditizie con EBITDA positivo. Come società quotata in borsa, riteniamo di essere ben posizionati per acquisire aziende private a valutazioni di mercato e integrarle in una piattaforma trasparente e quotata, costruita per la scala operativa e la creazione di valore a lungo termine".