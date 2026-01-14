New York: andamento sostenuto per Chevron

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso petrolifero statunitense
, con una variazione percentuale dell'1,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante oil di San Ramon
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Chevron
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Chevron
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 168,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 164,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 172.
