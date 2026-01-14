Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 17:58
25.293 -1,74%
Dow Jones 17:58
48.873 -0,65%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

New York: andamento sostenuto per Chevron

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Chevron
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso petrolifero statunitense, con una variazione percentuale dell'1,96%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del gigante oil di San Ramon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Chevron rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Chevron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 168,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 164,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 172.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```