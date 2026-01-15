Milano 9:46
45.792 +0,32%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:46
10.190 +0,06%
25.273 -0,05%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 14/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,619. Supporto a 0,6179. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,6201.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
